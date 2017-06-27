Убитый в Киеве полковник разведки был командиром группы спецназа, освобождавшей Донецкий аэропорт - Матиос

Полковник ГУР, которого взорвали в машине 27 июня, руководил группой спецназа, освобождавшей Донецкий аэропорт. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает ТСН.

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По его словам, он был первым "киборгом" и боевым офицером. Матиос рассказал, что проведено совещание под председательством главы государства Петра Порошенко, расследованием террористического акта управляет сам Матиос. По его словам, террористический акт был выполнен высококвалифицированными специалистами.

Сила заложенного в машину взрывного устройства была такова, что на расстоянии 50 метров на высоте первого этажа были обнаружены части тела погибшего.

Сейчас для обеспечения безопасности утечки информации все следователи проходят полиграф.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская сегодня, 27 июня, утром взорвался автомобиль «Мерседес», погиб водитель. Событие квалифицировали как теракт. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Также сообщалось, что проводил разведывательные операции в глубоком тылу боевиков и занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Вороненкова.