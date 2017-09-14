Пхеньян заявил о намерении уничтожить США и Японию "ядерной бомбой чучхе"

Власти КНДР заявили, что Япония "больше не должна существовать" по соседству с КНДР. Об этом говорится в заявлении "Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (государственное ведомство КНДР, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду), передает РБК.

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"Четыре острова [японского] архипелага нужно утопить в море ядерной бомбой чучхе", - говорится в заявлении. Также содержится призыв "искоренить захватчиков из США" и стереть североамериканское государство в "пепел и тьму".

"Соединенные Штаты Америки - это огромная страна, которая на протяжении столетий убивала наших граждан. Мы не можем позволить им оставаться в живых", - подчеркнули в "комитете за мир".

Чучхе - государственная идеология КНДР, разработанная Ким Ир Сеном, пропагандирующая развитие страны собственными силами. Национал-коммунистическая идеология была разработана в противовес "импортному марксизму".

Как сообщал УНИАН, лидер КНДР Ким Чен Ын оказался фанатом "Манчестер Юнайтед" и надеется увидеть северокорейских игроков в АПЛ.