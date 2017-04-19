Суд в Гааге удовлетворил запрос Украины о применении мер против России для защиты меньшинств в Крыму

Международный суд ООН принял приказ, которым удовлетворил запрос Украины о применении временных мер к России по конвенции для защиты национальных меньшинств в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий приказ во Дворце мира в Гааге объявил президент суда Ронни Абрагам (Ronny Abraham).

Временные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

По словам Абрахама, принятые меры не будут теми же, о которых просила Украина.

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По временным мероприятий в рамках обвинения России в нарушении CERD, судья отметил: "Суд принял ..., что условия, которые требует Устав Суда для того, чтобы ввести временные меры по CERD, выполнены".

В этой связи Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое.

Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Также единогласно было принято решение о том, чтобы обе стороны воздержались от каких-либо действий, которые могут ухудшить или продолжить спор в суде, делая его более сложным для решения.

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу Украины против России. В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли предъявленные обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций – Конвенции о предотвращении финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будет проинформировано за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.