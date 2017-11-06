Уничтожить ядерный арсенал КНДР можно только путем наземного вторжения - Пентагон

В Пентагоне считают, что США могут установить истинные объемы северокорейских ядерных арсеналов и уничтожить их только с помощью наземного вторжения.

Военное ведомство поделилось этим выводом в письме законодателям, которые хотели узнать предполагаемые масштабы людских потерь при конфликте с Северной Кореей, сообщает «Голос Америки».

В своем письме контр-адмирал Майкл Дюмон из Объединенного комитета начальников штабов отметил, что секретный брифинг «был бы лучшим местом для обсуждения возможностей США и их союзников противостоять возможностям Северной Кореи по применению ядерного оружия и уничтожить ядерное оружие КНДР, хранящееся на подземных объектах на большой глубине».

Информацию запросили конгрессмены-демократы Тед Лью и Рубен Галлего.

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В субботу 15 законодателей от Демократической партии и один республиканец опубликовали заявление в ответ на письмо Дюмона, которое было обнародовано в тот же день. В своем заявлении они отметили, что считают меры, необходимые для уничтожения арсенала КНДР, «крайне тревожными» и призвали президента Дональда Трампа прекратить выступать с легкомысленными заявлениями о напряженной ситуации вокруг Северной Кореи.

«Важно, чтобы люди понимали, как будет выглядеть война с ядерной державой», – заявил Лью корреспонденту газеты The Washington Post.

В ответ на вторжение, КНДР может применить биологическое или химическое оружие. По словам Лью, в первые дни войны может погибнуть около 300 тыс. человек, из которых более 100 тыс. могут быть американцами.

Галлего заявил, что законодатели «хотят убедиться в полной транспарентности и наличии всей информации о том, что может произойти, если наши гражданские лидеры допустят просчеты».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо на сессии Генассамблеи ООН заявил, что КНДР вступила в завершающий этап создания ядерного арсенала. Об этом он сказал после испытания водородной бомбы для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Он подчеркнул, что конечная цель Северной Кореи - «создание баланса сил с США».

17 октября заместитель постоянного представителя КНДР в ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент.

19 октября директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея находится на пути достижения через несколько месяцев поставленной Пхеньяном цели - осуществления ядерного ракетного удара по США.