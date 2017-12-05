Обыски у Саакашвили проводятся из-за финансирования его митингов представителями бывшей власти - источник

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят следственные действия в помещении, где проживает бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Проходят у него обыски, наше подразделение (СБУ - УНИАН) сопровождает следственные действия», - заявила она.

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При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

Как сообщал УНИАН, в киевской квартире Саакашвили проходит обыск.

Обновлено. Позже Саакашвили задержали. Автомобиль, куда его усадили, заблокировали митингующие на улице Трехсвятительской. Люди стали живым щитом. На место событий стягивают бойцов Нацгвардии.

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