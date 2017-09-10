План "Б" исключен: Саакашвили заявил, что чувствует себя украинцем и не собирается брать другое гражданство (видео)

Политик Михеил Сакашвили заявил, что его цель - вернуться в Украину и он не будет брать гражданства других государств. Об этом он сообщил во время общения со СМИ в Жешуве, передает ТСН.

"Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что я должен опускать руки и принимать этот беспредел", - сказал он.

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Он назвал себя настоящим защитником Украины. Ситуацию на границе он назвал цирком.

Он подчеркнул, что не согласится на предложения других государств о гражданстве. По словам Саакашвили, у него нет плана "Б" на случай, если его не пустят в Украину.