С Ющенко произошел курьез в электричке (фото)

Третьего президента Украины Виктора Ющенко на польской границе не узнал пограничник. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова.

Читайте такжеЮщенко назвал Достоевского украинским писателем (видео)

"На польской границе к экс-президенту Ющенко подходит пограничник-поляк. Говорит очень вежливо: Вы похожи на украинского господина президента. Мол, это вам комплимент, уважаемый", - говорится в ее сообщении.

В ответ на это Ющенко, по словам Ванниковой, скромно промолчал, якобы шифруясь. Но его "сдали" пассажиры электрички, которые сказали: "Это и есть наш президент. Разве его можно не узнать?".

Как сообщал УНИАН, ранее проводница поезда не узнала вице-премьера Украины Климпуш-Цинцадзе.