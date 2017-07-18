Суд избрал наказание пранкеру Седюку: "пятая точка" Евровидения отделалась штрафом

В Днепровском райсуде столице 17 июля состоялось заседание по делу Виталия Седюка, который обнажил свои ягодицы во время выступления Джамалы на главной сцене Евровидения-2017.

За голые ягодицы в прямом эфире "Евровидения-2017" прокурор просил наказание для пранкера Виталия Седюка в виде общественных работ. Однако суд решил иначе – Сюдюку назначили штраф в 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен).

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Во время общения с журналистами после окончания суда Седюк согласился с такой мерой наказания. На суде пранкер защищал себя сам и не обращался за помощью к адвокатам. Такие позицию он объяснил тем, что не считает себя преступником, а значит и защита ему была не нужна.

"Надо было как-то наказать. Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен", – рассказал он.

Во время слушания дела пранкер публично попросил прощения у Джамалы, несмотря на то, что звезда отмечала – на пранкера она не обижается, а претензии есть только к охране и организаторам.