Кибератака в Украине вывела из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров – АП

Представитель украинского правительства заявил, что, по приблизительным подсчетам, в результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

Как передает «Голос Америки», заместитель главы президентской администрации Дмитрий Шимкив и бывший директор Microsoft Ukraine заявил информационному агентству Associated Press, что это приблизительные данные, и что они не включают некоторых категорий деловых компьютеров. Он написал в электронном письме, что половина пораженных правительственных и коммерческих компьютеров стали совсем непригодными. Поражены были, добавил он, важные организации инфраструктуры, но главным образом деловые.

Через девять дней после хакерской атаки и распространения вируса официальные лица еще должны сделать итоги того, что произошло. Однако уже известно, что это дело больших масштабов.

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В среду компания, которая пользовалась налоговым программным обеспечением, заявила репортерам, что эту программу выявили в миллионе компьютеров. В этот же день представитель Национального банка Украины Антон Кудин заявил, что от атаки пострадала треть украинских банков.

Несколько ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что атака повлекла за собой миллионные убытки для его министерства.

Эксперт по кибербезопасности Виктор Жора говорит, что поданные Шимковым данные «реалистичные» и что только ему известно о заражении вирусом от двух с половиной до трех тысяч компьютеров. Среди жертв были также многочисленные иностранные компании, от российской нефтяной компании до крупнейшего в мире датского перевозчика товаров.

В четверг британская компания Reckitt Benkiser предупредила, что кибератака, которая поразила как производственный сектор, так и доставку товаров, окажет негативное влияние на прибыли.

В заявлении к владельцам ценных бумаг компания заявила:

«Некоторые из наших заводов и далее не работают нормально, но есть планы вернуться к полным операциям».

Украина, как уже ранее сообщалось, в ответственности за атаку обвиняет Россию, однако представитель президента Путина заявил, что это «абсурд».