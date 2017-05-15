Оргкомитет Евровидения-2017 резко прокомментировал конфуз с голыми ягодицами Седюка (видео)

Организаторы песенного Евровидение-2017 прокомментировали скандальную выходку Виталия Седюка во время финала конкурса 13 мая.

"Мы возмущены, и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил", – отметил исполнительный продюсер Евровидения-2017 Павел Грицак, передает Eurovision.ua.

Сейчас оргкомитет Евровидения-2017 проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Читайте такжеХулигана Седюка со сцены Евровидения отправили в СИЗО - Аваков

Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения, отмечается в сообщении.

Кроме того, оргкомитет Евровидения в Украине принес извинения Джамале и ее команде за форс-мажорный случай, который произошел во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса Евровидение.

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку было показано в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро среагировала и забрала Седюка со сцены.

Позже Аваков написал, что хулигана Седюка со сцены Евровидения отправили в СИЗО.