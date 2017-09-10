В "Шегини" толпа людей прорвала пункт пропуска, началась драка с пограничниками - Слободян (видео)
Толпа прорвала пункт пропуска «Шегини», после чего началась драка. Слободян отметил, что сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации.
На украинско-польской границе в «Шегини» толпа людей прорвала пункт пропуска, началась драка с пограничниками. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.
Читайте такжеСаакашвили пересек украинскую границу (видео)«Толпа прорвала пункт пропуска «Шегини». Началась драка. Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации», - написал Слободян.
Как сообщал УНИАН, лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.
Саакашвили, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.
Сначала планировалось, что он пересечет украинско-польскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.
Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля.
Поезд «Интерсити», в котором пытались отправиться в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован в польском Перемышле. В поезде объявили, что в нем есть лицо, которое не имеет права на въезд в Украину.
Саакашвили заявил журналистам, что нет никаких легальных оснований задерживать поезд.
Он возмутился тем, что украинская власть захватила в заложники пассажиров поезда на польской территории.
Саакашвили подчеркнул, что он не имеет запретов или ограничений в перемещении на территории Евросоюза. «Укрзализныця» не относится к числу органов / учреждений, организаций, которые выполняют поручения относительно запрета на въезда.
Кроме того, Саакашвили напомнил, что нарушается статья 351 Уголовного кодекса Украины - препятствование деятельности народных депутатов, которые находятся рядом с ним.
Затем политик заявил о намерении снова пересесть в автобус, чтобы отправиться в пункт пропуска «Краковец», где попытаться пересечь границу и попасть в Украину.
Однако потом было принято решение отправиться в пункт пропуска «Шегини», где также есть пеший переход.
Ранее сегодня в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.