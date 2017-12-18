С дымовыми шашками и Саакашвили на заборе: появилось новое видео штурма Октябрьского дворца в Киеве

Опубликована новая видеозапись попытки штурма Октябрьского двореца в Киеве, который устроили участники "Марша за импичмент", организованного 17 декабря лидером партии "Рух новых сил" Михеилом Саакашвили.

Читайте такжеШтурм Октябрьского дворца: в результате столкновений пострадали 32 правоохранителя

На кадрах зафиксировано, что Саакашвили неоднократно призывал людей не поддаваться на провокации, передает "Апостроф".

Однако некоторое время назад сам призывал людей идти в Октябрьский дворец и устроить там штаб координационного совета.

В свою очередь, по данным событиям полиция открыла два уголовных производства по факту покушения на захват государственных или общественных зданий и угроз работникам правоохранительного органа.