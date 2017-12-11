"У меня нет президентских амбиций": Саакашвили сделал первое заявление после освобождения (видео)

Экс-президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что не имеет президентских амбиций и шутит, что после выхода из здания Печерского районного суда города Киева первым делом планирует поесть. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения заседания суда, который отказался избрать для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отвечая на вопрос о его дальнейших действий, Саакашвили отметил, что планирует "делать то, что я делал всегда".

"Консолидироваться с другими политическими силами... Нам не нужна конфронтация, нам не нужны нападения на кого-то, точно нам не нужен какой-то переворот. Нам надо дожать их, чтобы они приняли все необходимые законы, и готовиться к конституционной, спокойной, но очень важной и необходимой смене власти в Украине", - сообщил он.

На уточнение, что именно Саакашвили имеет в виду: перевыборы или его участие в выборах, он высказал мнение, что "надо изменить систему".

"Надо, чтобы коррупция и узурпация власти закончилась", - добавил он.

В то же время, на вопрос, имеет ли он президентские амбиции, Саакашвили сказал: "Нет у меня, нет никаких президентских...".

Что касается своих дальнейших шагов после выхода из суда, Саакашвили шутя отметил, что уже 5-й день голодает, поэтому его цель в настоящее время - поесть.

"Я шучу, на самом деле. Есть быстро нельзя. Я до завтра дождусь", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, суд сегодня отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.

Судья во время оглашения решения отметила, что "суд ходатайство прокурора в уголовном производстве... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемого Саакашвили решил оставить без удовлетворения".

По ее словам, постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Оглашение полного текста постановления назначено на 9 часов утра 14 декабря.