В Главной прокуратуре Грузии подсчитали, сколько лет тюрьмы грозит Саакашвили

Недавно лишенному украинского гражданства экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили в Грузии грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным производствам.

Об этом рассказала прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили, передает "Обозреватель".

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"В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом", - заявила Натия Сонгулашвили.

По словам прокурора, экс-президенту Грузии инкриминируются следующие обвинения:

- по делу об убийстве Сандро Гиргвилиани;

- по делу о растрате государственных средств из средств фонда Специальной службы государственной охраны Грузии на личные нужды в особо крупных размерах – на сумму 9 миллионов грузинских лари;

- по делу о жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

- по делу о захвате и отъеме телекомпании «Имеди», в критической форме освещавшей деятельность режима Саакашвили, а также другого бизнеса у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и его семьи, что привело к массовым протестам в Грузии.

"Из-за того, что в 2012 году поменялось руководство Грузии, грузинский парламент внес изменения в законодательство, по которым, несмотря на количество обвинений, самая тяжкая статья поглощает остальные. Раньше сроки суммировались, и человеку можно было запрашивать 30 или 40 лет заключения. Выходило, как пожизненное. Но после либерализации законодательства, сроки не суммируются. Из-за этого сейчас, если у человека есть 3-4 обвинения, у него будет только один срок. Таким образом, Михеилу Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы, если суд вынесет обвинительный приговор", - пояснили в Главной прокуратуре Грузии.

Кроме того, в распоряжение издания попали документы прокуратуры Грузии относительно уголовного дела в отношении Саакашвили.

Напомним, что недавно указом президента Украины Саакашвили был лишен украинского гражданства за, якобы, неправдивые сведения о себе, которые он указал при получении украинского гражданства два года назад.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Грузии дважды официально обращалась к украинской стороне с просьбой передать бывшего президента страны Михаила Саакашвили и дважды получила официальный отказ.