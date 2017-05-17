В Human Rights Watch обвинили Порошенко в "циничной атаке" на право на получение информации

Правозащитная организация Human Rights Watch прокомментировала санкции против российских соцсетей, вступившие в силу в Украине. По их мнению, президенту Украины Петру Порошенко следует немедленно отменить санкции против интернет-площадок Вконтакте, Одноклассники, РБК, Яндекс, и принять меры по защите свободы слова и информации в Украине.

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"Это еще один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. Порошенко может попытаться обосновать свой последний шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, и их личную и профессиональную жизнь", - заявила исследователь Human Rights Watch Таня Купер.

Правозащитники при этом отмечают, что постановление вводит запрет на доступ к популярным российским соцсетям ВК и Одноклассники, принадлежащим группе Mail.Ru, долей в которой владеет тесно связанный с Кремлем олигарх Алишер Усманов.

По состоянию на апрель у 78% процентов всех пользователей Интернета в Украине или около 20 миллионов человек, был аккаунт Вконтакте.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru»(www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.