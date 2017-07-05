Около тысячи предпринимателей не смогли отчитаться в налоговой из-за кибератаки

Около тысячи предпринимателей обратились в киберполицию с жалобами на невозможность зарегистрировать налоговые накладные из-за кибератаки вследствие распространения вируса Petya.A.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Он напомнил, что на заседании во вторник одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене ответственности бизнеса, не подавшего вовремя необходимую отчетность в результате кибератак.

По словам Продана, речь идет о налоговых накладных, составленных в период с 1 по 15 июня 2017 года.

"Штрафы не будут применены, если регистрация состоялась не позднее 15 июля 2017 года", - отметил руководитель ГФС.

Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия.

Государственная фискальная служба ранее заявила, что не имеет законодательных оснований для продления сроков приема отчетности и налоговых накладных для бизнеса из-за блокировки работы компьютеров, которые были поражены в результате крупнейшей хакерской атаки, распространяющей вирус Petya.A, однако настойчиво рекомендовала обращаться в киберполицию.