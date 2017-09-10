В Госпогранслужбе собираются забрать у Саакашвили паспорта и вернуть политика в Польшу

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сегодня, 10 сентября, собирается вернуться в Украину. Но такие действия возмутили госпограничников, передает 24 канал.

Политик будет пересекать границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец", что на Львовщине. И в Госпогранслужбе Украины уже сообщили, что не собираются пропускать Саакашвили.

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"На сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов – внутренний и два иностранных. Согласно решению уполномоченного государственного органа эти паспорта не действительны. И у Государственной пограничной службы Украины есть поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, с которой он прибыл", – сказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

Отметим, накануне Саакашвили заявлял, что 10 сентября с украинским паспортом поедет из польского Перемышля на пункт пропуска "Краковец". Там он планирует встретиться с депутатами "Самопомочи" и "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.