Полковника контрразведки СБУ в Мариуполе взорвала женщина-диверсант - журналист

Полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша 31 марта взорвала женщина-диверсант. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ", журналист Бутусов.

По данным источников, расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.

"Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", - пишет Бутусов.

Читайте такжеПогибший полковник СБУ задержал около 80 российских агентов и террористов - журналист

По его словам, наблюдается очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"К сожалению, установить мину было не сложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников", - написал журналист.

Убийство Хараберюша, очевидно, выглядит местью за дерзкие диверсии в Донецке и Луганске, предполагает Бутусов.

Как сообщал УНИАН, около 9 утра 31 марта 2017 года в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, который в результате взрыва погиб.