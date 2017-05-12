Драйв и огромная голова: полное видео выступления O.Torvald на Евровидении-2017
19:05, 12 мая 2017Общество
5697 0
Букмекеры предрекают, что Украина займет одно из последних мест на конкурсе в этом году.
фото УНИАН
В сети появилось полное видео конкурсного номера группы O.Torvald, которое украинские рокеры покажут в финале Евровидения-2017.
Читайте такжеФинал Евровидения-2017: под каким номером выступит представитель от Украины (видео)
Как сообщалось, Женя Галич рассказал, с каким месседжем музыканты идут на конкурс. Завоевывать аудиторию конкурса, по словам лидера O.Torvald, они будут своей честностью. "Наша тактика - делать только то, что подсказывают нам наши сердца. И мы помним наш девиз: "Верю – значит могу!" - отметил певец.
Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине