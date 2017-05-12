Драйв и огромная голова: полное видео выступления O.Torvald на Евровидении-2017

В сети появилось полное видео конкурсного номера группы O.Torvald, которое украинские рокеры покажут в финале Евровидения-2017.

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Как сообщалось, Женя Галич рассказал, с каким месседжем музыканты идут на конкурс. Завоевывать аудиторию конкурса, по словам лидера O.Torvald, они будут своей честностью. "Наша тактика - делать только то, что подсказывают нам наши сердца. И мы помним наш девиз: "Верю – значит могу!" - отметил певец.

Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.