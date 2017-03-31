Луценко о смерти полковника СБУ в результате подрыва авто в Мариуполе: потерял обе ноги и умер от обескровливания

Генпрокурор Украины Юрий Луценко во время совместной конференции с главой МВД Украины Арсеном Аваковым сообщил детали гибели сотрудника СБУ на месте взрыва авто в Мариуполе.

Так, по словам Луценко, СБУшник потерял обе ноги в результате взрыва и от обескровливания умер в карете скорой помощи.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта около 8:30 в центральном жилом квартале Мариуполя неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей. Также работают взрывотехники, которые устанавливают устройство, которое преступники использовали для подрыва транспортного средства.