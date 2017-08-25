CNN опубликовал видео ареста в Украине шпионов КНДР, которые хотели украсть "чертежи" ракет

Издание CNN опубликовало в четверг, 24 августа, видеозапись проведенной в 2011 году украинскими спецслужбами операции по задержанию двух граждан КНДР, которые хотели похитить информацию, имеющую отношение к разработке баллистических ракет.

Это видео было предоставлено спецслужбами Украины на фоне сообщений СМИ о якобы приобретении Пхеньяном ракетных двигателей украинского производства. На записи видно, как двое мужчин, находясь в гаражном помещении, фотографируют некие документы. Затем их арестовывают ворвавшиеся в здание представители правоохранительных органов.

CNN отмечает, что операция по задержанию была проведена в Украине в 2011 году. Документы, которые снимали на камеру граждане КНДР, являлись сфабрикованной фальшивкой, однако, злоумышленники считали, что имеют дело с настоящими чертежами ракет.

По данным канала, арестованные были приговорены к восьми годам тюрьмы за шпионаж и сейчас отбывают заключение в тюрьме в Житомире. Один из них до сих пор не признал свою вину, второй сделал это лишь частично.

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Как рассказали CNN представители украинских властей, осужденные граждане КНДР просили экстрадировать их на родину, однако им было в этом отказано.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой говорилось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее все, с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заверили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

16 августа президент Петр Порошенко поручил провести расследование по поводу информации, распространенной New York Times.

По результатам расследования Турчинов сообщил, что за годы независимости Государственная служба экспортного контроля Украины не давала разрешения на поставку в Корейскую Народно-Демократическую Республику никаких товаров военного назначения, в том числе ракетных двигателей. Также, Корейская Народно-Демократическая Республика для запуска ракет Hwasong-12 и Hwasong-14 не использовала двигатели типа RD-250, но могла использовать отдельные составляющие этих двигателей, разработчиком которых является Российская Федерация.

В июне российская сторона распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса материал, что северокорейская ракета разработана якобы с помощью украинских специалистов.