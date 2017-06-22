Плешь Путина и кислое лицо Медведева: сети рассмешили фото намокших президента и премьера РФ

Намокшие во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата Владимир Путин и Дмитрий Медведев развеселили соцсети.

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Недовольное лицо российского премьера породило новые мемы, в которых вспоминают и уснувшего Медведева, и сравнивают его с агентом Смиттом из "Матрицы" под дождем. Также пользователи соцсетей шутят фразами самого главы правительства РФ, спрашивая, "держится ли он".

В свою очередь, фото Путина напоминает конфуз с Януковичем, когда на него упал венок. Кроме того, пользователи не смогли пройти мимо плеши российского президента.

Когда Медведев не спит pic.twitter.com/p0CxUpg14u — Prometheus (@1Prometey) June 22, 2017

Что-то, кажется, пошло не так https://t.co/J1bEZ8je8P — Илья Барабанов (@barabanch) June 22, 2017

Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата под проливным дождем. Медведев героически пытался не уснуть pic.twitter.com/PaKSQamkEk — Пэтро Кыiвськый (@vodolazeg) June 22, 2017

Когда родители не купили резиновую уточку pic.twitter.com/mCLztMx4qV — Загнивающий Запад (@gniloywest) June 22, 2017

- Ну извини, Дим, в восемнадцатом году я ещё раз сам хочу побыть президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC — Дядюшка Шу (@Shulz) June 22, 2017