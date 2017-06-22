Плешь Путина и кислое лицо Медведева: сети рассмешили фото намокших президента и премьера РФ

18:07, 22 июня 2017
Курьёзы
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В Сети смеются над фото намокших Путина и Медведева.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин / REUTERS

Намокшие во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата Владимир Путин и Дмитрий Медведев развеселили соцсети.

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Недовольное лицо российского премьера породило новые мемы, в которых вспоминают и уснувшего Медведева, и сравнивают его с агентом Смиттом из "Матрицы" под дождем. Также пользователи соцсетей шутят фразами самого главы правительства РФ, спрашивая, "держится ли он".

В свою очередь, фото Путина напоминает конфуз с Януковичем, когда на него упал венок. Кроме того, пользователи не смогли пройти мимо плеши российского президента.

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Теги: #промокший Путин#промокший Медведев