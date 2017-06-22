Плешь Путина и кислое лицо Медведева: сети рассмешили фото намокших президента и премьера РФ
В Сети смеются над фото намокших Путина и Медведева.
Намокшие во время церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата Владимир Путин и Дмитрий Медведев развеселили соцсети.
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Недовольное лицо российского премьера породило новые мемы, в которых вспоминают и уснувшего Медведева, и сравнивают его с агентом Смиттом из "Матрицы" под дождем. Также пользователи соцсетей шутят фразами самого главы правительства РФ, спрашивая, "держится ли он".
В свою очередь, фото Путина напоминает конфуз с Януковичем, когда на него упал венок. Кроме того, пользователи не смогли пройти мимо плеши российского президента.
June 22, 2017
Когда Медведев не спит pic.twitter.com/p0CxUpg14u— Prometheus (@1Prometey) June 22, 2017
Что-то, кажется, пошло не так https://t.co/J1bEZ8je8P— Илья Барабанов (@barabanch) June 22, 2017
Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата под проливным дождем. Медведев героически пытался не уснуть pic.twitter.com/PaKSQamkEk— Пэтро Кыiвськый (@vodolazeg) June 22, 2017
Когда родители не купили резиновую уточку pic.twitter.com/mCLztMx4qV— Загнивающий Запад (@gniloywest) June 22, 2017
Не стрималися pic.twitter.com/GdawKFTNle— Ukrinform (@UKRINFORM) June 22, 2017
June 22, 2017
- Ну извини, Дим, в восемнадцатом году я ещё раз сам хочу побыть президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC— Дядюшка Шу (@Shulz) June 22, 2017
Фото дня pic.twitter.com/9qkc9kjkDH— Денис Косяков (@Dermisson) June 22, 2017
Фото дня: плешивый и обиженка pic.twitter.com/7rjh1ck8O0— Лентач (@oldLentach) June 22, 2017