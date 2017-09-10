Саакашвили отправился в сторону Украины вместе с Тимошенко - журналист

12:57, 10 сентября 2017
Политика
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10 сентября экс-президент Саакашвили планирует вернуться в Украину через КПП «Краковец», где может состояться его задержания.

Саакашвили направляется к границе в сопровождении журналистов и нардепов / фото Егор Фирсов

Автобус с Михаилом Саакашвили, Юлией Тимошенко и журналистами отправился в сторону украинской границы.

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Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских в Twitter, опубликовав фотографии из автобуса.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября экс-президент Саакашвили планирует вернуться в Украину через КПП «Краковец», где может состояться его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.

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