Саакашвили отправился в сторону Украины вместе с Тимошенко - журналист

Автобус с Михаилом Саакашвили, Юлией Тимошенко и журналистами отправился в сторону украинской границы.

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Об этом сообщила журналистка Кристина Бердинских в Twitter, опубликовав фотографии из автобуса.

Автобус с Тимошенко, Саакашвили и журналистами отправляется к границе. Фото Егора Фирсова pic.twitter.com/Xh9YRMsH4T — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 10 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября экс-президент Саакашвили планирует вернуться в Украину через КПП «Краковец», где может состояться его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.