Возвращаемся к первому плану: Саакашвили поедет в "Краковец" на автобусе

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил о намерении снова пересесть на автобус с целью поездки на пункт пропуска «Краковец», чтобы попытаться пересечь границу и попасть в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на железнодорожном вокзале в Перемышле.

"Возвращаемся к первому плану", - сказал Саакашвили, добавив «Мы проконсультировались сейчас ... Мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз к« Краковца ». По дороге мы можем остановиться на кофе и бутерброды, а спустя поехать в пункт пропуска «Краковец». Потому что украинская власть реально ведет себя как дикари, у меня других слов нет ».

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«Они нас заставили так делать ... Мы потеряли время, но мы не потеряли энтузиазма и решимости туда поехать», - добавил он.

Сейчас идет размещение в автобусы, которые привезли в Польшу сторонников Саакашвили - народных депутатов и журналистов, чтобы отправиться в направлении Краковца.

В одном из автобусов находятся Саакашвили с супругой Сандрой и 11-летним сыном Николасом, лидер «Битькивщины» Юлия Тимошенко и группа народных депутатов.

Как сообщал УНИАН ранее, поезд сообщением «Перемышль – Киев», в котором находился лишенный президентом Украины украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили с группой народных депутатов, задерживался с отправлением на несколько часов.

Из громкоговорителя в было объявлено, что поезд не отправится из Перемышля, пока в нем находится Саакашвили.