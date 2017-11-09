В Сирии от "Исламского государства" освободили последний город

Сирийская правительственная армия в четверг, 9 ноября, заявила об освобождении от боевиков "Исламского государства" (ИГ) города Абу-Камаль. Это последний город на территории Сирии, который до сих пор был под контролем ИГ. Соответствующее заявление армии распространило государственное сирийское информагентство Sana, передает DW.

"Освобождение города Абу-Камаль очень важно, потому что это свидетельствует об общем падении проекта ИГ в регионе", - говорится в заявлении.

Читайте такжеБелый дом обвинил Россию в защите террористов, использующих химоружие в Сирии

Освобождение Абу-Камаля подтвердили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека. По данным организации, правительственная армия предоставила боевикам коридор, по которому они имели возможность выйти из города. Теперь надо выбить исламистов из последних отдельных очагов в Сирии.

На протяжении последних месяцев ИГ потерпело ряд тяжелых поражений в Сирии и Ираке. В июле исламисты отступили из иракского Мосула. В октябре - из Ракки, которую раньше называли "столицей" ИГ в Сирии. На днях сирийская правительственная армия при поддержке России отвоевала у боевиков город Дейр-эз-Зор.