Власти Ирака официально объявили об окончании войны с "Исламским государством"

Премьер-министр Хайдер аль-Абади объявил о "конце войны" в Ираке против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Немецкая волна.

Читайте такжеИракская армия заявила о полном освобождении страны от ИГИЛ"Наши войска полностью контролируют иракско-сирийскую границу, поэтому я объявляю конец войны против ИГ", - заявил Абади.

"Это победа не только для иракцев, но для арабов, мусульман и мира", - отметил Абади.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вооруженных силах Ирака заявили, что страна "полностью освобождена" от боевиков "Исламского государства".

23 ноября армия Ирака начала операцию по освобождению последних территорий от боевиков "Исламского государства" в пустыне у границы с Сирией.

21 ноября премьер-министр Ирака Абади заявил, что "Исламское государство" было разгромлено с военной точки зрения, но он объявит окончательную победу только после того, как исламисты будут выбиты из пустынных районов.

Террористы ИГ в 2014 году захватили многие районы Ирака.