Порошенко о суде в Гааге: мы ожидаем решений, которые остановят поставки Россией оружия на Донбасс

Об этом говорится в сообщении на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

«Мы ожидаем решений, которые остановят поставки оружия на оккупированную территорию и смогут навести порядок на неконтролируемом участке украинско-российской границы, а также помогут снять запрет на функционирование Меджлиса в АРК, позволят прекратить притеснения этнических украинцев и крымских татар», - заявил президент.

«Уверен в том, что, несмотря на длительный срок рассмотрения этого вопроса в суде, мы сможем получить быстрое решение в порядке обеспечения иска Украины», - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама.

6 марта позицию Украины заявила Зеркаль, которая призвала Гаагский суд "в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, принять решение относительно временных мер".

В суде также был обнародован перечень временных мер, которых требует Украина. Все они касаются действий РФ и направлены на предотвращение дальнейшей террористической активности против украинских граждан и дальнейшей расовой дискриминации, в частности в Крыму.