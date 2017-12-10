В центре Киева собрались тысячи сторонников Саакашвили: среди них и жена политика (фото, видео)

В парке имени Шевченко в центре Киева собралось более 2 тысяч человек для участия в марше с требованием принятия закона об импичменте.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции планируют пройтись по центральным улицам Киева вдоль бульвара Шевченко до Бессарабской площади и далее вдоль улицы Крещатик до Майдана Незалежности.

На Майдане Незалежности установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. В акции также участвует супруга Саакашвили Сандра.

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После митинга на Майдане Незалежности участники акции планируют пойти на Аскольдов переулок, 3-А, где в СИЗО содержится Саакашвили, и провести там митинг. Участники акции держат в руках флаги партии "Движение новых сил", красно-черные флаги и государственные флаги. Также они держат плакаты с надписями: "Я хочу жить в Украине - я хочу жить без коррупции", "Боже, помоги народу Украины" и другие.

Организаторы акции со сцены возле памятника Шевченко сообщили, что во время марша по центральным улицам они будут сотрудничать с полицией. Также организаторы заявили, что они не являются провокаторами или экстремистами.

Участники акции заняли проезжую часть улицы Владимирской и начали движение в направлении Майдана Незалежности. В начале колонны едет машина со звукоусилительной системой. На крыше машины выступает один из представителей партии "Движение новых сил" Иван Слободяник. Он выкрикивает лозунги, а толпа их повторяет. В частности, участники акции скандируют: "Нет коррупции, нет Порошенко", "Банду вон", "Импичмент", "Киев, вставай" и другие. Сейчас колонна движется по проезжей части бульвара Шевченко, марш сопровождают представители правоохранительных органов, ситуация спокойная.

Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили.

В тот день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг все обвинения генпрокурора.

6 декабря стало известно, что Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Как сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, Саакашвили объявил голодовку.