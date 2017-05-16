В Mail.Ru Group назвали решение об ограничении работы в Украине «политически мотивированным», и от него «пострадает 25 млн ее жителей».

Об этом говорится в заявлении Mail.Ru Group, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей», - говорится в сообщении.

При этом в компании убеждены, что в интернете нет границ. «Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы», - заверили в Mail.Ru Group.

«Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы. Интересы пользователей всегда были нашим приоритетом», - подчеркнули в компании.

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Также в Mail.Ru Group заверили, что перед сотрудниками, партнерами и клиентами на территории Украины все обязательства будут исполнять в полном объеме, и добавили, что поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, «мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях».

При этом в компании заявили о «драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня».

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против РФ, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Соответствующий указ вступит в силу не позднее 1 июня.