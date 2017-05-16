Без ВКонтакте, Одноклассников, Яндекса: как в Украине отреагировали на запрет (видео)
17:26, 16 мая 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России.
В Украине запретили ВКонтакте, Одноклассники и другие российские ресурсы / dic.academic.ru
Кроме прочего, предусмотрено заблокировать доступ к ресурсам ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс. Провайдеры также должны будут закрыть доступ к сервисам Mail.ru и "Кинопоиск".
Под запрет попали и сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.
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В указе отмечается, что доступ будет заблокирован на три года. Пользователи соцсетей отреагировали на запрет моментально.
В Украине заблокируют ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс
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