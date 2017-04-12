"Последний танец пингвина Дорна": как соцсети отреагировали на скандальное интервью украинского певца (видео)

Скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях.

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Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".

Для вас УНИАН собрал комментарии возмущенных заявлениями Дорна пользователей соцсетей:





Я вот например не знал кто такой этот #Дорн. Посмотрел интервью и теперь знаю. Бабло побеждает зло. Хотя мне на него конечно же насрать. — Гипножаба (@alexeylg) April 12, 2017

Теперь не #Дорн а #Гандорн

Очередной предатель из шоу-бизнеса - деньги для таких не пахнут. Ну и черт с ним.https://t.co/BROYi8RVqw — Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) April 12, 2017

Полное интервью можете посмотреть ниже: