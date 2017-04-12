"Последний танец пингвина Дорна": как соцсети отреагировали на скандальное интервью украинского певца (видео)

10:22, 12 апреля 2017
Курьёзы
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Пользователи делятся своими впечатлениями от интервью Дорна, которого ранее считали патриотом.

Дорн оскандалился / Скриншот

Скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях.

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Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".

Для вас УНИАН собрал комментарии возмущенных заявлениями Дорна пользователей соцсетей:


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Полное интервью можете посмотреть ниже:

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Теги: #Росія#Дорн#співак