"Последний танец пингвина Дорна": как соцсети отреагировали на скандальное интервью украинского певца (видео)
Пользователи делятся своими впечатлениями от интервью Дорна, которого ранее считали патриотом.
Скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях.
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Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".
Для вас УНИАН собрал комментарии возмущенных заявлениями Дорна пользователей соцсетей:
ГАНДОрН - мимикрирующий запроданец. @dorndorn#дорн#ивандорн#одручник#одрук#опечатка#одурк— Одручник (@odruk_ua) April 12, 2017
Начло здесь: https://t.co/jauUsiEXb0pic.twitter.com/DoEIYBBzk4
#ПОЗОР!— Мантелепа (@WilnoLwiw) April 12, 2017
Гнилота ты,ванюша!Кузьма тебе,ваня,не снится после этого?Минус еще один пєвун!
Интервью #Дорн'а для рашаТВhttps://t.co/2aUurbfZkc
#Дорн#Повалий#Лобода#Лорак - продажные свинюки!— HashTagCreatorUA (@Modificated) April 12, 2017
Говна им, а не концерты в #Украина!
Прошла успешно— Баба и кот (@babaikit) April 12, 2017
via @bit_bum#Дорнpic.twitter.com/HbQLehuUOJ
Я вот например не знал кто такой этот #Дорн. Посмотрел интервью и теперь знаю. Бабло побеждает зло. Хотя мне на него конечно же насрать.— Гипножаба (@alexeylg) April 12, 2017
Теперь не #Дорн а #Гандорн— Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) April 12, 2017
Очередной предатель из шоу-бизнеса - деньги для таких не пахнут. Ну и черт с ним.https://t.co/BROYi8RVqw
#Дорн сломался. Ваня, умри.— Донецкий Днепровец) (@TrueDonbass) April 12, 2017
#дОрн#лОбода#лОрак#повалий и другие швеи забудьте дорогу В #Украину, вам тут не место https://t.co/GN6HtxzFNs— капут раша (@sergey2207g) April 12, 2017
Полное интервью можете посмотреть ниже: