Саакашвили задержали, его сторонники пришли под здание СБУ: фото, видео (все подробности)

Правоохранители в пятницу вечером, 8 декабря, задержали лидера "Движения народных сил", экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

УНИАН следил за событиями в режиме онлайн.

Первым о задержании сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, на странице в Facebook.

"Задержали Михеила! Везут в СБУ на Аскольдова!!! (Аскольдовый переулок, - ред.)", - сказано в сообщении.

Позже пресс-секретарь партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар подтвердила информацию о задержании Саакашвили и сообщила в комментарии УП, что правоохранители атакуют палаточный городок.

Также информацию о задержании подтвердил у себя в Facebook и советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Позже на странице самого Саакашвили в Facebook также появилось сообщение о задержании.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

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Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.