Автор доклада о двигателях в КНДР не уверен, что источником технологий является Украина

Майкл Эллеман, автор скандального доклада о двигателях в КНДР, заявил, что не уверен, что источником технологий для Северной Кореи является Украина. При этом он опроверг свое участие в российской провокации по дискредитации Украины, в чем его обвинил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Об этом Еллеман сказал в интервью изданию "Голос Америки".

"Я не контактирую с любыми русскими. Я не фанат Путина. Я имею симпатию к Украине и сочувствую ей из-за аннексии Крыма. Я не участвую в агитации, пропаганде, которые спонсируют россияне. Я не думаю, что The New York Times участвуют в чем-то подобном. Если прочитать то, что я написал, то я выражаюсь очень четко - мы не уверены, что Украина является источником технологий. Это может быть Россия", - сказал он.

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В своем докладе Майкл Эллеман отмечает, что двигатели для северокорейских ракет более вероятно могли поступить из Украины, чем из России. "Я не думаю, что я могу измерить степень вероятности, но исходя из того, что я знаю, а очень много остается мне неизвестным - более вероятно, что технологии поступили из Украины, чем из России. Но, если кто-то предоставит мне доказательство, или несколько доказательств дополнительно - эта оценка может легко измениться", - сказал Эллеман.

При этом он не считает правительство Украины причастным к возможным поставкам двигателей в Северную Корею.

"Я подозреваю, что они были получены через незаконные каналы. Не думаю, что правительства России, Украины принимали бы участие в этом. Оба правительства имеют хорошую репутацию в вопросе недопущения распространения чувствительных технологий. В частности, правительство Украины арестовало в 2012-м году нескольких граждан Северной Кореи, которые интересовались технологиями, имеющимися в КБ "Южное"", - сказал Майкл Эллеман.

"Я конечно считаю, что правительства не принимали в этом участия и наиболее вероятно это произошло из-за незаконных сети торговцев оружием, криминальных банд и др.", - добавил он.

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Эллеман во время своего исследования пришел к выводу, что, скорее всего, в поставках двигателей принимал участие кто-то из "Южмаша".

"КБ "Южное" находится в тяжелой экономической ситуации, поэтому вероятно есть сотрудники, недовольные своим положением. Те же охранники на предприятии. Это не означает, что я на кого-то указываю конкретно. Суть в том, что существует почти бесконечный набор вариантов, если пересчитать людей, которые знали о наличии этих технологий в КБ "Южное"", - сказал эксперт.

Также Эллеман предположил, что "могло иметь место похищение со взломом, которое не заметила охрана", ведь речь идет о предметах, которые не использовались более 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, ранее была сфотографирована в российской форме.

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В ответ на упомянутую публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.