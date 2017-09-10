"УЗ" запретила "Интерсити" отправляться из Перемышля, пока Саакашвили не сойдет с поезда (онлайн)

Администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Саакашвили не сойдет с поезда.

Сейчас поезд, который должен был отправиться в 14:07, стоит на платформе вокзала Перемышля.

В поезде прозвучало объявление, что поезд не трогается, поскольку на борту находится лицо без разрешения на пребывание в Украине. Поезд не тронется, пока он не выйдет. Такой запрос в УЗ поступил от Нацполиции.

Тем временем кому-то из людей в салоне уже стало плохо.

В конце концов, в поезде прозвучало объявление об отправке поезда. Но до сих пор поезд еще не тронулся.

Отметим, что в поезде находятся обычные пассажиры, которые также не могут выехать из Польши и испытывают неудобства.

Читайте такжеНа КПП "Краковец" задержали 40 человек в камуфляже, которые двигались к сторонникам Саакашвили

Как сообщал УНИАН, экс-президент Саакашвили планировал вернуться в Украину 10 сентября через КПП «Краковец», где его могут задержать: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Политик, по его словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Между тем, в Государственной пограничной службе заявили, что не собираются пропускать Саакашвили в Украину.

По словам первого заместителя председателя ГПСУ Василия Серватюка, Саакашвили имеет несколько украинских паспортов - внутренний и два заграничных.

«В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта недействительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть, изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его (Саакашвили – ред.) на территорию государства, из которого он прибыл», - сказал Серватюк.