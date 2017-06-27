Хакерская атака в Украине: вирус-вымогатель требует эквивалент 300 долларов в биткойнах за разблокировку (фото)

15:33, 27 июня 2017
Общество
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В Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений.

фото УНИАН

В Украине хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. Вирус-вымогатель требует 300 долларов в биткойнах за разблокировку компьютера. Фото УНИАН предоставили источники в частных компаниях.

Аналогичное сообщение выдают еще несколько компьютеров фирмы.

На данный момент известно, что под ударом, Новая Почта, Киевэнерго и другие. Также СМИ сообщили, что от хакерских атак также пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк".

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Как сообщал УНИАН ранее, некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешний хакерской атаке неизвестным вирусом. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины, по информации которого в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.

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