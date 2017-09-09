К пункту пропуска "Краковец" привезли "титушек" - "Движение новых сил"

К пункту пропуска «Краковец» на границе между Украиной и Польшей, куда 10 сентября должен прибыть бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, привезли «титушек», которые могут осуществить провокации.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили.

«Прибыло несколько десятков неизвестных в спортивных костюмах. Они остановились через дорогу от лагеря, который несколько часов назад установили активисты из разных областей Украины, чтобы поддержать Саакашвили, который завтра пересечет границу», - сообщили в пресс-службе.

«Титушки» ведут себя агрессивно, угрожают, имеют при себе холодное оружие, один даже пытался напасть с ножом на депутата Ивано-Франковского облсовета, члена партии Ольгу Галабалу.

По данным пресс-службы, депутат еще раньше написала заявление в полицию о том, что из Кременчуга хотят приехать вооруженные люди, которые планируют совершить провокации.

Согласно сообщению, вероятные провокаторы не хотят общаться с активистами, а те, которые общаются, делают это в грубой форме. Некоторые мужчины заявили, что приехали на экскурсию, однако не смогли предоставить никаких других деталей, а один из них признался, что приехал, чтобы выступить против приезда Саакашвили в Украину. Более того, полиция обнаружила холодное оружие у одного из вероятных «титушек».

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В пресс-службе партии также отметили, что у пропускного пункта «Краковец» уже собрались более 200 активистов в поддержку Саакашвили.

Как заявил член политсовета партии «Движение новых сил» Иван Слободяник, также колонна мирно настроенных активистов на автомобилях и микроавтобусах отправилась из Львова в пункт пропуска «Краковец» для встречи Саакашвили. По его словам, в колонне около 100 машин, их сопровождает полиция.

По данным Слободяника, переход Саакашвили через границу ожидается завтра в 13.00. Экс-председатель ОГА будет ехать со своим сыном, с группой народных депутатов, с международными партнерами, а также его приезд будут сопровождать журналисты.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, такое решение было принято из-за того, что Саакашвили предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять"» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

Сегодня около 12.00 Саакашвили сообщил, что выехал в Украину.

Возле пункта пропуска «Краковец» усилены наряды полиции.