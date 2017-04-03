Погибший полковник СБУ задержал около 80 российских агентов и террористов - журналист

Полковник контрразведки Александр Хараберюш, который был убит в Мариуполе, разоблачил и задержал около 80 агентов России и террористов. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

"39-летний Александр Хараберюш, позывной "Душман", был одним из самых результативных украинских контрразведчиков в этой войне. Родом из Донецка, он делом доказал свою верность Украине. На его счету - около 80 задержаний российских агентов и террористов, в большинстве захватов он принимал участие лично. В тяжелой войне с российскими спецслужбами, которые наладили массовую заброску агентуры для проведения диверсий, донецкое СБУ отвечало ударом на удар. Хараберюш сыграл ключевую роль в выявлении и разоблачении троих предателей в рядах донецкого СБУ (в том числе сотрудника контрразведки и шифровальщика), завербованных российской разведкой - Третяка, Никифорова, Косяка", - написал он.

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Бутусов отметил, что атака на контрразведку СБУ - это еще один опасный сигнал, что Россия расширяет масштабы войны в Украине.

"Александр Хараберюш был абсолютно не публичным человеком, его имя не было известно в обществе, однако хорошо известен в тайной войне двух спецслужб. Враг хорошо понимал насколько большую угрозу полковник представляет для их операций в Украине, сумел обнаружить место жительства и устроить теракт", - написал он.

Как сообщал УНИАН, около 9 утра 31 марта 2017 года в центре Мариуполя Донецкой области подорвали автомобиль. Позже стало известно, что в машине находился сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, который в результате взрыва погиб.