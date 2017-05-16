В "Яндексе" уверены, что их бизнес не пострадает от украинских санкций

Санкции не окажут негативного влияния на бизнес "Яндекса", но украинские пользователи пострадают. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на блокировку в Украине российских сайтов, не забывают о "принципе взаимности"

"Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов", - сказано в заявлении пресс-службы.

В то же время в компании подчеркнули, что от ограничений пострадают пользователи их сервисов в Украине.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", - добавили в "Яндексе".

Как сообщал УНИАН ранее, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.

Напомним, в санкционный список попали такие сервисы "Яндекса":

⦁ "Яндекс.Авиабилеты"

⦁ "Авто.ру"

⦁ "Яндекс.Аудитории"

⦁ "Яндекс.Афиша"

⦁ "Яндекс.Блоги"

⦁ "Яндекс.Вебмастер"

⦁ "Яндекс.Видео"

⦁ "Яндекс.Диск"

⦁ "Яндекс.Доставка"

⦁ Сайт "Кинопоиск"

⦁ "Яндекс.Касса"

⦁ "Яндекс.Недвижимость"

⦁ "Яндекс.Путешествия"

⦁ "Яндекс.Люди"

⦁ "Яндекс.Деньги"

⦁ "Яндекс.Радио"

⦁ "Яндекс.Директ"

⦁ "Яндекс.Справочник"

⦁ "Яндекс.ЗНО"

⦁ "Яндекс.Интернетометр"

⦁ "Яндекс.Календарь"

⦁ "Яндекс.Изображения"

⦁ "Яндекс.Карты"

⦁ "Яндекс.Каталог"

⦁ "Яндекс.Маркет"

⦁ "Яндекс.Метрика"

⦁ "Яндекс.Метро"

⦁ "Яндекс.Музыка"

⦁ "Народная карта Яндекса"

⦁ "Яндекс.Новости"

⦁ "Яндекс.Переводчик"

⦁ yandex.ua и yandex.ru

⦁ "Яндекс.Поиск по сайту"

⦁ "Яндекс.Почта"

⦁ "Яндекс.Почта для домена"

⦁ "Яндекс.Предметы"

⦁ "Яндекс.Карты"

⦁ "Яндекс.Работа"

⦁ "Яндекс.Расписания"

⦁ "Яндекс.Реклама"

⦁ "Яндекс.Рекламная сеть"

⦁ "Яндекс.Справочник"

⦁ "Яндекс.Статистика"

⦁ "Яндекс.Такси"

⦁ "Яндекс.Телепрограмма"

⦁ "Яндекс.Телефония"

⦁ "Яндекс.Технологии"

⦁ "Яндекс.Фотки"

⦁ "Яндекс.Браузер"

⦁ "Яндекс.XML"

⦁ https://dns.yandex.ua

⦁ "Яндекс.Data Factory"

⦁ "Yandex.SpeechKit"

При этом, к примеру сервиса "Яндекс.Спеллер" в списке запрещенных нет.