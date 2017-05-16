В "Яндексе" уверены, что их бизнес не пострадает от украинских санкций
В компании санкции против "Яндекса" отождествили с ограничениями против 11 миллионов пользователей их сервисов в Украине.
Санкции не окажут негативного влияния на бизнес "Яндекса", но украинские пользователи пострадают. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
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"Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов", - сказано в заявлении пресс-службы.
В то же время в компании подчеркнули, что от ограничений пострадают пользователи их сервисов в Украине.
"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", - добавили в "Яндексе".
Как сообщал УНИАН ранее, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.
Напомним, в санкционный список попали такие сервисы "Яндекса":
⦁ "Яндекс.Авиабилеты"
⦁ "Авто.ру"
⦁ "Яндекс.Аудитории"
⦁ "Яндекс.Афиша"
⦁ "Яндекс.Блоги"
⦁ "Яндекс.Вебмастер"
⦁ "Яндекс.Видео"
⦁ "Яндекс.Диск"
⦁ "Яндекс.Доставка"
⦁ Сайт "Кинопоиск"
⦁ "Яндекс.Касса"
⦁ "Яндекс.Недвижимость"
⦁ "Яндекс.Путешествия"
⦁ "Яндекс.Люди"
⦁ "Яндекс.Деньги"
⦁ "Яндекс.Радио"
⦁ "Яндекс.Директ"
⦁ "Яндекс.Справочник"
⦁ "Яндекс.ЗНО"
⦁ "Яндекс.Интернетометр"
⦁ "Яндекс.Календарь"
⦁ "Яндекс.Изображения"
⦁ "Яндекс.Карты"
⦁ "Яндекс.Каталог"
⦁ "Яндекс.Маркет"
⦁ "Яндекс.Метрика"
⦁ "Яндекс.Метро"
⦁ "Яндекс.Музыка"
⦁ "Народная карта Яндекса"
⦁ "Яндекс.Новости"
⦁ "Яндекс.Переводчик"
⦁ yandex.ua и yandex.ru
⦁ "Яндекс.Поиск по сайту"
⦁ "Яндекс.Почта"
⦁ "Яндекс.Почта для домена"
⦁ "Яндекс.Предметы"
⦁ "Яндекс.Карты"
⦁ "Яндекс.Работа"
⦁ "Яндекс.Расписания"
⦁ "Яндекс.Реклама"
⦁ "Яндекс.Рекламная сеть"
⦁ "Яндекс.Справочник"
⦁ "Яндекс.Статистика"
⦁ "Яндекс.Такси"
⦁ "Яндекс.Телепрограмма"
⦁ "Яндекс.Телефония"
⦁ "Яндекс.Технологии"
⦁ "Яндекс.Фотки"
⦁ "Яндекс.Браузер"
⦁ "Яндекс.XML"
⦁ https://dns.yandex.ua
⦁ "Яндекс.Data Factory"
⦁ "Yandex.SpeechKit"
При этом, к примеру сервиса "Яндекс.Спеллер" в списке запрещенных нет.