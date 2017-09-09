Возле пункта пропуска "Краковец" правоохранители проверяли бизнес-центр на наличие взрывчатки

Возле пункта пропуска «Краковец» во Львовской области правоохранители проверяли бизнес-центр на наличие взрывчатки.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Львовской области, сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который может быть взрывоопасным, в помещении бизнес-центра, расположенного неподалеку от контрольно-пропускного пункта «Краковец», поступило сегодня в Яворовский отдел полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Правоохранители обследовали помещение бизнес-центра, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Как сообщал УНИАН, завтра в пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе ожидается прибытие экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которого президент лишил гражданства Украины.

Возле пункта пропуска собралось около 200 сторонников Саакашвили, чтобы завтра встретить его. Они заявили, что в Краковец завезли несколько десятков «титушек» и ожидают провокации.

Полиция возле пункта пропуска работает в усиленном режиме.