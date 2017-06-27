Известно более 10 случаев заражения вирусом-вымогателем через обновления бухгалтерской программы M.E.doc - эксперт

Известно более 10 случаев заражения вирусом-вымогателем Petya.A через использование программы электронного документооборота и отчетности M.E.doc, а именно после обновления этой программы.

Ее рекомендуют не включать.

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Об этом УНИАН сообщил соглава пиар-комитета Ассоциации IT Украины Влад Бовсуновский.

По его словам, рассылка с вирусом происходит под видом обновления M.E.doc, поэтому произошло заражение корпоративного сектора, но от кого именно эта рассылка неизвестно.

"Либо были заражены серверы M.E.doc, либо это была фишинговая рассылка якобы от компании", - отметил эксперт.

На своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал, что " в основном заражены компьютеры, на которых была установлена программа M.E.doc".

Интернет-провайдер "Ланет" также призвал своих пользователей не устанавливать и не обновлять программу M.E.doc, так как вирус вероятно распространяется через нее.

Сама же компания M.E.doc разместила на своем сайте следующее сообщение: "На наши сервера осуществляется вирусная атака. Просим прощения за временные неудобства!".

Ранее сообщалось, с вредоносной программой справляется антивирус Windows Defender, а также последняя версия Symantec.

Еще в 2016 году эксперты компании G DATA сообщили об обнаружении вируса-"вымогателя" Petya. Версия вредоносной программы, которая распространялась тогда, атаковала локальные сети компаний через специалистов по кадрам, рассылая "фейковые" резюме со ссылками на вирус.

Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта", компьютерную сеть Кабмина, столичный метрополитен.