Саакашвили в своем письме к Порошенко обвинил АП в организации провокации возле Октябрьского дворца

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили опубликовал новое открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил, что писал личную записку президенту и предлагал ему переговоры. Текст письма Саакашвили опубликовал на странице в Facebook.

Также в своем письме Саакашвили обвинил АП в организации провокации возле Октябрьского дворца в Киеве.

"Вы не ответили на это письмо. Однако Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию. За это я уже попросил прощения у моих поклонников и всех, кто стал невольными участниками этой провокации - посетителям Октябрьского дворца и служащим Национальной гвардии Украины, которым приказали находиться там. И буду нести за него политическую ответственность", - написал он.

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Саакашвили говорит, что "провокация оказалась очень простой".

"Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов около парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была возле дворца еще за час до начала нашего митинга", - добавил Саакашвили.

"Вы опубликовали мое письмо, обвинив меня во лжи. Якобы Саакашвили говорил о мирных переговорах, а сам отправился штурмовать Октябрьский, когда там проходил концерт", - подытожил он.