Саакашвили после суда вместе со своими сторонниками идет в палаточный городок под Радой (фоторепортаж, видео)

Экс-президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили после освобождения его Печерским райсудом Киева из-под ареста вместе со своими сторонниками движется в палаточный городок возле Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, его сопровождает почти сотня активистов.

Они идут по улице Крещатик. Возле здания Киевской горгосадминистрации Саакашвили провел импровизированный митинг, во время которого призвал людей собираться в ближайшее воскресенье на очередной митинг.

Во время движения колонны несколько активистов зажигали файеры.

Как сообщал УНИАН, суд сегодня отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.

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Судья, зачитывая решение, отметила, что "суд решил ходатайство прокурора в уголовном производстве... о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемого Саакашвили оставить без удовлетворения".

По ее словам, постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Оглашение полного текста постановления назначено на 9 часов утра 14 декабря.

Как известно, Саакашвили, задержанный правоохранителями 8 декабря, находился до сих пор в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.