Хулигана Седюка со сцены Евровидения отправили в СИЗО - Аваков

Пранкер Виталий Седюк, во время выступления Джамалы на финале Евровидения-2017 показавший всем зрителям голые ягодицы, доставлен в СИЗО. Об этом в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

Аваков сообщил, что Седюк - гражданин Украины.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", - написал Аваков.

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Министр внутренних дел подчеркнул, что Седюка задержали сотрудники охраны при участии полиции, и он оказывал сопротивление:

"Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы".

При этом министр не советует Седюку повторять тот же трюк с голым задом в тюрьме.

"А пока.. этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - подитожил Аваков.