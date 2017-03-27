Экс-депутат Госдумы рассказал, кто отдал приказ убить Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев уверен, что имя человека, отдавшего приказ убить Дениса Вороненкова, - Олег Феоктистов, генерал ФСБ.

Феоктистов совершил слив информации Алексею Навальному, известному оппозиционеру, на основе которой тот сделал фильм о Димоне, рассказал бывший депутат Госдумы в интервью Апострофу.

"Важным является то, что источником информации был Феоктистов, и Медведев смог Путину это доказать. Поэтому Путин дал команду Сечину (главе "Роснефти" - УНИАН.) Феоктистова с этой самой позиции уволить. И Сечин в феврале уволил Феоктистова с должности", - заявил Пономарев.

Потому Феоктистов остался генералом ФСБ с оперативными возможностями, но без должности. И в этой ситуации, судя по всему, он вспомнил, во-первых, о своем "любимом" враге, Вороненкове, потому что именно в том самом феврале разразился скандал с его показаниями в деле Януковича.

"Это был такой большой скандал, который был у всех перед глазами. Соответственно, этот человек изменил статус с личного врага Феоктистова на врага государства, вероотступника, которого нужно было наказать по всем мафиозным законам", - убежден экс-российский депутат.

"И в этом случае я думаю, что сценарий был именно такой — как максимум вернуться к активной работе, а как минимум — получить такую индульгенцию на веки вечные. Но для меня лично один маленький вопрос остается: Феоктистов позвонил Путину до убийства или после?" - подчеркнул он.

Но, продолжил Пономарев, все равно ответственность за убийство лежит на Путине. Поскольку именно он создал эту систему, при которой таких людей делают политически неприкосновенными.

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Бывший депутат Госдумы рассказал, что Вороненков знал очень много о финансовых интересах высшего генералитета спецслужб. Пока он был в силовых структурах России, это была федеральная служба по контролю оборота наркотиков [ФСКН], и поскольку наркотрафик неразрывно связан с таким понятием, как контрабанда, то, по иерархии, вопросам борьбы с контрабандой занимались в ФСКН. Именно Вороненков возглавлял это направление в борьбе с контрабандой. Не конкретно наркотиков, а контрабандой как таковой. Он прославился так называемым делом "Трех китов". На поверхности для общественности известны вопросы контрабанды мебели, но на самом деле там очень большое дело с контрабандной перевозки через границу Российской федерации продукции на миллиарды долларов.

"Там реально вопрос миллиардов долларов и бенефициарами были высшие генералы ФСБ. В результате этого уволили 29 генералов ФСБ, весь экономический блок службы. Это было в начале 2000-х годов. С тех пор он стал личным врагом ФСБ", - подчеркнул Пономарев.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.