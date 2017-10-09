Луценко не исключает допрос Муженко в деле о пожаре на складах в Калиновке

Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает проведение допроса начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в рамках расследования дела о пожаре на арсенале в Калиновке Винницкой области. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, как сообщает "112 Украина".

"Думаю, допрос господина Муженко по этому поводу также будет, но это определяет сам следователь, они уже во время моей каденции на этом посту привыкли, что спрашивать об этом ни у кого не надо", - прокомментировал генпрокурор.

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Напомним, 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке произошел пожар, повлекший за собой серию масштабных взрывов. Вследствие чрезвычайной ситуации из опасной зоны эвакуировали до 30 тыс. местных жителей. Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части.

4 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны во время заседания относительно взрывов в Калиновке принял решение обратиться к президенту Петру Порошенко относительно увольнения начальника Генштаба Виктора Муженко. За такое решение проголосовали большинство членов комитета, двое воздержались.

Сам Муженко, комментируя информацию о своей возможной отставке, заявил, что "крайних назначить не получится".