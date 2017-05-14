5 фактов об обладателе хрустального микрофона Евровидения-2017 Сальвадоре Собрале

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал повезет хрустальный микрофон в Португалию. Громадське раскрывает 5 основных фактов о музыканте, который торжествовал в Киеве.

Сальвадор и семья

Сальвадор Вилар Браамкамп Собрал — не обычный португалец. Он потомок дворянской семьи да Силва, корни которой восходят к середине XVII века. У Сальвадора есть сестра Луиза, также певица. Именно она написала песню «Amar pelos dois», которую музыкант исполнял на Евровидении. Что интересно, после объявления результата, Сальвадор исполнил песню на бис с сестрой.

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Сальвадор и Pop Idol

На родине Сальвадора знают еще с 2009 года, когда он принял участие в третьем сезоне португальского аналога британского шоу Pop Idol. Правда, победителем он не стал, а довольствовался лишь седьмым местом. Его сестра Луиза оказалась лучшей в этом — в 2007 году она заняла третье место в первом сезоне того же конкурса.

Сальвадор и музыка

После шоу Pop Idol Сальвадор не остался в музыкальной индустрии, а продолжил изучать психологию. Правда, не долго. Со временем музыка перевесила и парень поступил в престижную музыкальную школу Taller of Musics в Барселоне, которую окончил в 2014-м, после чего активно начал выступать. В следующем году Собрал появился на фестивалях Vodafone Mexefest и EDP Cool Jazz. В 2016-м выпустил дебютную пластинку Exuse Me.

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Сальвадор и гражданская позиция

Собрал активно интересуется политической жизнью и внимательно следит за проблемами беженцев. На пресс-конференцию победителей полуфинала он пришел в футболке «S. O. S. Refugees» («Помогите беженцам»). Он заявил:

"Если я здесь и на меня смотрит Европа, то наименьшее, что я могу сделать — это гуманитарное сообщение. Люди прибывают в Европу на пластиковых лодках, а от них требуют документы, чтобы попасть в страну. Это не эмигранты, они беженцы, что бегут от смерти. Не делайте ошибок. В греческих, турецких и итальянских лагерях для беженцев очень много бюрократии и мы должны создать легальные и безопасные пути из этих стран до их конечных пунктов назначения".

Сальвадор и Евровидение

Португалия пропускала Евровидение в 2016-м году. Сальвадор победил в национальном отборе, правда, через хронические проблемы с сердцем (у него с детства порок сердца) до последнего не знал, сможет принять участие в финальном конкурсе. Организаторы Евровидения сделали для музыканта исключение и он смог пропустить репетиции полуфинала. Собрал успешно преодолел квалификацию, после чего набрал в финале победные 758 очков, обойдя болгарского исполнителя.

Евровидение, вместе с Сальвадором Собралом, летит в Португалию.