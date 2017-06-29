EBU "существенно" оштрафует Украину из-за недопуска россиянки на Евровидение-2017, РФ не будут наказывать

Европейский вещательный союз (EBU) заявляет, что не собирается налагать денежный штраф или другие санкции против России из-за ситуации вокруг недопуска представительницы этой страны Юлии Самойловой к участию в песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве и отказом его транслировать.

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"Относительно спекуляций вокруг санкций против российского члена EBU, "Первого канала", который вышел из конкурса и не транслировал шоу в прямом эфире, исполнительный комитет "Евровидения" рекомендовал в дальнейшем не применять меры против вещателя на данный момент", - отмечается в заявлении EBU от 29 июня, текст которого есть в распоряжении Deutsche Welle.

Зато в EBU добавили, что вынесли предупреждение "Первому каналу" за то, что его представители не приняли участия во встрече глав делегаций стран-участниц конкурса, которая проходила в марте в Киеве, а также за отказ транслировать конкурс. "Исполнительный комитет считает, что эти нарушения правил конкурса объясняются тем фактом, что артистка от России не была допущена к участию в конкурсе в Украине", - говорится в заявлении EBU.

Одновременно EBU наложит на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) "существенный штраф" за то, что она "не смогла должным образом выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в вопросе участия российской исполнительницы", а также из-за "серьезных проволочек в процессе подготовки конкурса". Сумма штрафа вещателем не была названа.

В ответ на это решение руководитель НСТУ Зураб Аласания заявил, что EBU встала в очередь желающих "придушить в колыбели" общественное вещание Украины.