Мать драконов: новый образ Тимошенко всколыхнул сеть (фото)
Тимошенко пришла на мероприятие в красном обтягивающем платье и с новой прической.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе, который поразил пользователей соцсетей.
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Так, политик на торжества по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев пришла в красном обтягивающем платье и с новой прической: она убрала распущенные волосы назад, выбрав модное плетение.
Фото с политиком на своей странице в Facebook опубликовал общественный активист Алексей Захарченко.
Соцсети неоднозначно отреагировали на такую смену имиджа Тимошенко: кое-кто сравнивает ее с Дейнерис из "Игры престолов", другие говорят, что платье ее полнит, а третьи предполагают, что она уже готовится к новому политическому сезону.