Луценко об убийстве Вороненкова: "Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля"

"Циничное убийство одного из свидетелей, проходящий по делу экс-президента Януковича", - написал генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля", - добавил Луценко.

Он напомнил, что Вороненков является не единственным свидетелем из числа высокопоставленных российских чиновников.

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"Также закон предусматривает вступление в судебном следствии показаний Вороненкова, данных под письменный протокол", - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года в Киеве произошла стрельба у отеля в центре города "Премьер-палас", что расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской.

Позже стало известно, что во время этой стрельбы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков, который ранее бежал из РФ в Украину и давал показания по делу экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков был убит, когда шел на встречу с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который в 2014 году единственный голосовал против аннексии Крыма.