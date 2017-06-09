Геращенко намекнул на взаимосвязь между подрывом авто Шеремета и полковника СБУ в Мариуполе

Народный депутат от фракции «Народный фронт», советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что женщина, которая заминировала автомобиль полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша в Мариуполе, похожа на ту, которая заложила бомбу под машину журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сообщил в комментарии журналистам.

По его словам, «следствие на пути к раскрытию» дела об убийстве полковника Хараберюша.

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«Мы знаем, что очень интересная есть деталь: бомбу под машину Александра Хараберюша закладывала женщина. Она есть на видеозаписях. Женщина, которая очень похожа на ту женщину, которая закладывала бомбу под машину Павла Шеремета», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2017 года в Мариуполе неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился полковник Хараберюш. От полученных многочисленных травм он скончался в автомобиле скорой помощи. Прокуратура квалифицировала подрыв автомобиля как террористический акт.

Журналист Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Видеокамеры зафиксировали, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывала женщина.